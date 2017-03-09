Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu’ya zam (2)

TRABZONSPOR Kulübü, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun devam eden sözleşmesinin 2019-20 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Medical Park Arena Stadı’nda düzenlenen imza töreniyle sözleşmesini...

Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu’ya zam (2)

TRABZONSPOR Kulübü, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun devam eden sözleşmesinin 2019-20 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Medical Park Arena Stadı’nda düzenlenen imza töreniyle sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Okay Yokuşlu’nun alacağı ücrete de zam yapıldı. 2017-18 futbol sezonunda bir önceki anlaşmaya göre 750 bin Euro garanti ücret kazanacak olan 23 yaşındaki genç futbolcu, yeni yapılan sözleşmeyle birlikte gelecek sezon 1 milyon 150 bin Euro garanti ücret alacak. Ancak oyuncunun bir önceki sözleşmesinde yer alan 10 bin Euro'luk maç başı ücret yeni sözleşmede yer almadı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, ''Profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya; 2017-18 Futbol sezonu için, 1 milyon 150 bin Euro garanti ücret, 2018-19 Futbol sezonu için, 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret, 2019-20 Futbol sezonu için, 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca oyuncuya her sezon için 200 bin Euro imza ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
OKAY’A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Bu arada Okay Yokuşlu’ya 23’üncü yaş gününde teknik heyet ve futbolcular tarafından doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Antrenman sonrası yapılan kutlamada Okay’ı Teknik Direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşları tebrik etti. Okay, burada yaptığı kısa konuşmada Trabzonspor’da olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, arkadaşlarına teşekkür etti.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.