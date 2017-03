Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu’ya zam (2)

TRABZONSPOR Kulübü, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun devam eden sözleşmesinin 2019-20 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Medical Park Arena Stadı’nda düzenlenen imza töreniyle sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Okay Yokuşlu’nun alacağı ücrete de zam yapıldı. 2017-18 futbol sezonunda bir önceki anlaşmaya göre 750 bin Euro garanti ücret kazanacak olan 23 yaşındaki genç futbolcu, yeni yapılan sözleşmeyle birlikte gelecek sezon 1 milyon 150 bin Euro garanti ücret alacak. Ancak oyuncunun bir önceki sözleşmesinde yer alan 10 bin Euro'luk maç başı ücret yeni sözleşmede yer almadı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, ''Profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya; 2017-18 Futbol sezonu için, 1 milyon 150 bin Euro garanti ücret, 2018-19 Futbol sezonu için, 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret, 2019-20 Futbol sezonu için, 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca oyuncuya her sezon için 200 bin Euro imza ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

OKAY’A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Bu arada Okay Yokuşlu’ya 23’üncü yaş gününde teknik heyet ve futbolcular tarafından doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Antrenman sonrası yapılan kutlamada Okay’ı Teknik Direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşları tebrik etti. Okay, burada yaptığı kısa konuşmada Trabzonspor’da olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, arkadaşlarına teşekkür etti.

FOTOĞRAF