Trabzonspor’dan KAP’a Pereira açıklaması

TRABZONSPOR Kulübü, serbest statüdeki sağ bek oyuncusu Joao Pedro Da Silva Pereira ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.



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