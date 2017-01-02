Trabzonspor’dan KAP’a Pereira açıklaması

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira 'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.