Trabzonspor’dan KAP’a Güray açıklaması

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Güray Vural'ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Güray Vural'ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.