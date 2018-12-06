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Trabzonspor’dan hakem tepkisi

TRABZON, ()- Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Hakemin verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük...

Trabzonspor’dan hakem tepkisi

TRABZON, ()-

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Hakemin verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır" ifadeleri yer aldı. 
Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Atiker Konyaspor maçına Mete Kalkavan'ı atamıştır. Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları futbol kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir. En yakın örnek ise henüz bu sezonun üçüncü haftasında oynadığımız Ankaragücü maçıdır. Lehimize olan faulü aleyhimize çalarak puan kaybımızın başlıca mimarı olmuştur! Geçtiğimiz yıllarda da maç skoruna doğrudan etki eden yanlış kararları ile Trabzonsporumuzun saha başarısını defalarca engelleyen Kalkavan'ın kendi sahamızdaki bir maça verilmesini anlamlandıramıyoruz. Beşiktaş mücadelesi öncesi ligdeki gidişatımız için son derece kritik olan bu maçta görevlendirilen bu hakeme yönelik camiamız içinde beliren tepkinin son derece haklı dayanakları olduğu, söz konusu hakemin Trabzonspor karnesi incelendiğinde bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Trabzonspor Kulübü olarak her maçta olduğu gibi bu maçta da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır." 

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