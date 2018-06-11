Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

Trabzonspor’dan genç oyuncular için ‘sağduyu’ çağrısı

TRABZON,() Trabzonspor Kulübü, altyapıdan yetişmiş ve yetişmekte olan futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olmasını istedi. Bordo-mavili kulübün...

Trabzonspor’dan genç oyuncular için ‘sağduyu’ çağrısı

TRABZON,()

Trabzonspor Kulübü, altyapıdan yetişmiş ve yetişmekte olan futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olmasını istedi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trabzonspor, yıllardır Türk futboluna kazandırdığı sayısız sporcuyla ülkemizde futbolunun gelişimine öncülük etmiş bir kulüptür. Kulübümüz bünyesinde yetişen futbolcular yalnızca sportif başarıları ile değil; sağlam karakterleriyle de ülke futboluna her zaman örnek olmuştur. Çünkü Trabzonspor, futbolcularının sportif olduğu kadar, kişisel ve ahlaki gelişimlerini de en sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için azami özen göstermektedir. Bu bağlamda, bünyemizde yetişmiş ve yetişmekte olan futbolculara ilişkin kulüp olarak gösterdiğimiz hassasiyet, çaba ve ilginin, aynı özen ve duyarlılıkla spor camiasında da karşılık bulmasını beklemekteyiz. Haliyle geleceğimiz olan genç futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olması, Trabzonspor’un olduğu kadar ülke futbolunun da selameti açısından önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325