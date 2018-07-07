Trabzonspor’dan ‘Esteban’ açıklaması

TRABZON, () -

Trabzonspor Kulübü, takımın kampına belirtilen sürede katılmayan kaleci Esteban Alvarado’nun kampa dahil olarak çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trabzon’da 26 Haziran’da başlayan, 1 Temmuz’dan itibaren de Slovenya’da devam eden çalışmalarımıza çeşitli gerekçeler sunarak katılım göstermeyen Esteban Alvarado Brown, Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, Esteban’ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Oyuncumuz hafta sonu kampa katılarak çalışmalara başlayacaktır. Esteban’a ceza verilip verilmeyeceği Yönetim Kurulumuz ile teknik direktörümüz Ünal Karaman’ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacaktır” denildi.

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