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Trabzonspor’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Trabzonspor Kulübü, bugün de yaptığı paylaşım ile desteğini sürdürdü. Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman askerlerin yanında olduğunu...
SPOR 10.10.2019, 14:35
Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Trabzonspor Kulübü, bugün de yaptığı paylaşım ile desteğini sürdürdü.
Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman askerlerin yanında olduğunu vurgulayan bordo-mavililer, sosyal medya hesabında profil fotoğrafını da Türk Bayrağı ile değişerek, “Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!” notunu paylaştı.
Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman askerlerin yanında olduğunu vurgulayan bordo-mavililer, sosyal medya hesabında profil fotoğrafını da Türk Bayrağı ile değişerek, “Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!” notunu paylaştı.
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