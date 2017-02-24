Trabzonspor’dan Atiker Konyaspor'a bilet tepkisi

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()- TRABZONSPOR Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, yarın deplasmanda Atiker Konyaspor yönetiminin bordo mavili taraftarlar için belirlediği 900 liralık bilet fiyatına tepki gösterdi.

Gökhan Saral, ’ya (Doğan Haber Ajansı) yaptığı açıklamada Atiker Konyaspor yönetiminin kararının sportmenliğe yakışmadığını söyledi. 900 liradan bilet satışı uygulamasının centilmenlik dışı olduğuna dikkat çeken Gökhan Saral, şöyle dedi:

"Atiker Konyaspor yönetiminin haksızlığa uğradığı gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki amacıyla 900 liradan bilet satması sportmenliğe ve centilmenliği yakışmamaktadır. Federasyonun kurumlarının verdiği cezalardan en çok canı yanan Trabzonspor’dur. Dost bildiğimiz bir kulübün böyle karar almasını yakıştıramadık."

"YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ RİCA EDECEĞİZ"

Yanlıştan dönmenin erdemlik olduğunu ifade eden Gökhan Saral, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu'nun bu karara imza atması talihsizliktir. İnşallah gözden geçirirler ve süreci değerlendirip bu yanlıştan dönerler. Böylece güzel bir maç izletmiş oluruz. Trabzonspor ve Atiker Konyaspor’un tarihine yakışan da budur. Türk futboluna ve Trabzonspor’a hizmet için Atiker Konyaspor yönetimi ile iletişim kuracağız. Yanlıştan dönmelerini rica edeceğiz."

"MAÇI TARAFTARLARIN YANINDA İZLEYECEĞİM"

Kararın değişmemesi durumunda maçı taraftarlarla birlikte misafir takım tribününde izleyeceklerini kaydeden Gökhan Saral, son olarak şunları söyledi:

"Atiker Konyaspor yönetiminin bu kararı değiştirmesini bekliyoruz. Değişiklik olmaması durumunda biz de tepki olarak taraftarımızla misafir takımın tribününde yerimizi alacağız. Maçı bu şekilde takip edeceğiz. Bu durum hoş olmadı. Böyle kararlar camialar arasında kırılganlığa yol açar. Atiler Konyaspor’un aldığı bu kararı kınıyoruz. Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi olarak ben de maçı Trabzonspor taraftarları arasında izleyeceğim."

FOTOĞRAFLI