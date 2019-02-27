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Trabzonspor’dan Abdülkadir ve Yusuf açıklaması

TRABZON () - Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Yusuf Yazıcı’nın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek...

Trabzonspor’dan Abdülkadir ve Yusuf açıklaması

TRABZON () - Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yusuf Yazıcı’nın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Ümraniyespor ile oynanan maçta ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirten Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz" dedi. Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün ise tedavisine Almanya’da devam edileceğini belirtti.

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