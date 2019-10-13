Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak açıklaması

Trabzonspor Kulübü’nden, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kampından ayrılan Abdulkadir Parmak’ın durumuyla ilgili açıklama yapıldı.Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, A Milli Takım'ın kampından ayrılan Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili olarak, “Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır” dedi.