Trabzonspor’da yeni başkan Ağaoğlu’nu zor bir dönem bekliyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

Trabzonspor’un 73’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nda Metin Kaya ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Ahmet Ağaoğlu’nu, bordo mavili kulübün son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar yönünden zor bir dönem bekliyor.

Muharrem Usta yönetiminin Olağanüstü Genel Kurul kararı almasının ardından Metin Kaya ile birlikte girdiği başkanlık yarışını ciddi bir oy farkıyla kazanan ve 8 aylığına başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, kulübün içinde bulunduğu bir takım ekonomik sıkıntılar yönünden zor bir tablo ile karşı karşıya. Net borcu 841 milyon 59 bin 617 TL olarak açıklanan bordo-mavililerde Ağaoğlu yönetiminin Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yönelik 70 milyon TL, 1 Temmuz’a kadar ise 210 Milyon TL’lik ödeme yapması gerekecek.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK HEYET PARA BEKLİYOR

Öncelikli olan Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yönelik 70 milyon TL'lik ödemenin içerisinde futbolculara ve teknik direktör Rıza Çalımbay'a 50 milyon TL, personel ve teknik heyete 3 milyon TL, banka ve faizlere 6 milyon TL, İcra dosya masraflarına 1 milyon TL, Cari piyasaya 3 milyon TL, SSK ve vergi borçları 4.5 milyon TL gibi borçların yer aldığı kaydedildi. Ağaoğlu yönetiminin bu ödemeleri gerçekleştirme konusunda erkenden çalışmalara başladığı bildirildi.

MAZBATA ÇARŞAMBA GÜNÜ ALINACAK

Bu arada, Trabzonspor’da dün sona eren 73’üncü Olağanüstü Genel Kurul’da kulübün 17’nci başkanı olan Ahmet Ağaoğlu’nun, Muharrem Usta’dan görevi resmen Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak mazbata töreninde devralacağı belirtildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Öte yandan 7 Nisan’da oynanan Kayserispor maçının ardından 2 günlük izine çıkan Trabzonspor’da izin de bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak saat 17.00’de yapacağı antrenmanla ligin 29’uncu haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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