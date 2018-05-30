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Trabzonspor’da Ünal Karaman 39’uncu teknik adam oldu

TRABZONSPOR'da göreve gelen Ünal Karaman, bordo-mavili takımda görev yapacak 39’uncu teknik adam oldu. Trabzonspor’da bugüne kadar 10'u yabancı, 28’i Türk toplam 38 teknik direktör görev yaptı. Bordo-mavililerde lig tarihinde görev alan...

Trabzonspor’da Ünal Karaman 39’uncu teknik adam oldu
TRABZONSPOR'da göreve gelen Ünal Karaman, bordo-mavili takımda görev yapacak 39’uncu teknik adam oldu.

Trabzonspor’da bugüne kadar 10'u yabancı, 28’i Türk toplam 38 teknik direktör görev yaptı. Bordo-mavililerde lig tarihinde görev alan teknik direktörler şu şekilde:

“Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay.

 

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