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Trabzonspor’da tüzüğe aykırı üyelere ihraç

TRABZON, () Trabzonspor Kulübü'nden, tüzüğe aykırı yapıldığı belirlenen fazla üyelerin, üyelikten çıkarıldığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer...

Trabzonspor’da tüzüğe aykırı üyelere ihraç

TRABZON, ()

Trabzonspor Kulübü'nden, tüzüğe aykırı yapıldığı belirlenen fazla üyelerin, üyelikten çıkarıldığı belirtildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
"Divan Başkanlık Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun; 2014 yılının başından itibaren yapılan fazla üyeler için Divan Genel Kurulu'nun bu üyeliklere ilişkin bir gündem maddesi ve kabul kararı olmadan tüzük çerçevesinde yönetim kuruluna verilmiş üye yapma maksimum sayısının üzerine çıkıldığı ve tüzüğün 10/c maddesinin ihlal edildiği yönündeki görüşleri doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından bir karar alınmış bulunmaktadır. Buna karara göre tüzüğümüzün 23. Maddesi uyarınca o döneme ait fazla üyeler, üyelikten çıkartılmıştır. Amaç; bu üyeleri tüzüğe uygun hale getirmek olup, bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla ilgili kişilerin herhangi bir itirazda bulunmadan yeni baştan kulübümüze müracaat etmeleri halinde giriş aidatı ödemeden bu başvuruları işleme alınarak değerlendirilecektir. Bu vesileyle yönetimimizin, tüzüğümüze aykırı olarak sergilenen hukuk dışı her türlü eyleme karşı olduğunu bir defa daha vurgulamak isteriz." 

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