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Trabzonspor’da transferler için kritik hafta

TRABZONSPOR, stoper ve orta sahaya birer takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, 8 Eylül’de ise birinci transfer ve tescil döneminin sona erecek olması transfer çemberini daraltı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını erkenden...

Trabzonspor’da transferler için kritik hafta
TRABZONSPOR, stoper ve orta sahaya birer takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, 8 Eylül’de ise birinci transfer ve tescil döneminin sona erecek olması transfer çemberini daraltı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını erkenden noktalamak isteyen ancak gelinen noktada birinci transfer ve tescil döneminin tamamlanmasına 10 gün kala stoper ile orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da transferler için kritik haftaya girildi. Takıma doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları kadrosuna katmak isteyen ve bu noktada birçok oyuncuyu gündemine alan bordo mavililer, kalan 10 günlük sürede transfer çalışmalarını tamamlamaya çalışacak.
SOSA VE SERDAR ISRARI
Transfer dönemi boyunca birçok isim ile temasta bulunan ancak istediği sonuçları alamayan Trabzonspor’da yönetimin, Milanlı Jose Sosa ile Spartak Moskovalı Serdar Taşçı’yı kadroya katma konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Uzun süredir bu noktada girişimlerini sürdüren, oyuncularla yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alan bordo mavililerin, iki isim için kulüplerle de son görüşmeleri yaptığı belirtildi.
GİDECEKLERDE DE BELİRSİZLİK HAKİM
Trabzonspor’da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Luis Ibanez ve Aykut Demir için de kritik haftaya girildi. Bordo mavili yönetimin bu iki oyuncu ile de devam eden sözleşmelerini feshetme konusunda görüştüğü belirtildi. Trabzonspor, Sefa Yılmaz, Muhammet Demir, Zeki Yavru ve Medjani gibi isimlerle de yollarını ayırmış, Aytaç Kara ise Evkur Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderilmişti.
SİSSOKO’DAN TRANSFER YANITI
Trabzonspor’un bir süredir transfer gündeminde yer alan Tottenhamlı Moussa Sissoko, takımdan ayrılmayacağını söyledi. Sosyal medya hesabı instagram üzerinden canlı yayın gerçekleştiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sırada bordo mavili takımın taraftarlarının ‘Trabzonspor’a gel’ çağrısı üzerine, “Takımdan ayrılmayacağım” yanıtını verdi.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Bu arada Süper Lig’in 3’üncü haftasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın ardından milli maç arası nedeniyle 3 gün dinlenen Trabzonspor’da izin bitiyor. Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak olan bordo mavililer, saat 19.00’da yapacağı antrenmanla ligin 4’üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.

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