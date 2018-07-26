Trabzonspor’da transfer sessizliği

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Yeni sezon öncesi transferde önceliği stopere veren ve bu konuda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, 24 günlük Slovenya kampının da tamamlanmasına rağmen hala beklenen takviyeler gerçekleşmedi. Bordo-mavililerde sadece kanat oyuncusu Vahid Amiri’nin transferi gerçekleşirken, o da henüz takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Sezon öncesi Slovenya’da gerçekleştirdiği 24 günlük kamp sonrası yurda dönüş yapan Trabzonspor’da, henüz transfer çalışmalarının tamamlanmamış olması sıkıntı yaratıyor. Transferde öncelik verilen mevkilerin başında yer alan stoper bölgesine henüz beklenen takviyeleri gerçekleştiremeyen bordo-mavililer, yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarına da bu bölgede alternatifsiz çıktı. 17 gün sonra yeni sezonun ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor’da transferlerin henüz gerçekleştirilememiş olması teknik heyetin de elini kolunu bağlıyor.

ELDE SADECE AMİRİ VAR

Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi gerçekleştirilen tek transfer ise kanat oyuncusu Vahid Amiri oldu. 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, ayrıca yine İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini’nin transferi konusunda görüşmelerine başladığını duyurdu ancak bu transfere henüz resmiyet kazandıramadı.

KAMP KADROSU DAĞILIYOR

Altyapıdan ve kiralıktan dönen oyunculardan Luis Ibanez, Ramil Sheidaev, Abdülkadir Parmak, Yüksel Şişman, Muhhammet Beşir, Cafer Tosun, Bahadır Güngördü, Furkan Taş, Murat cem Akpınar, Alihan Tunçer ile Ahmet Hakan Sevinç’i Slovenya kampına dahil eden bordo-mavililer, bu oyuncuların da büyük bölümüyle yollarını ayıracak. İlk aşamada Ibanez’in yanı sıra Sheidaev ile Abdülkadir Parmak’ın takımla devam edeceği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLIYOR

24 Temmuz’da tamamlanan Slovenya kampının ardından izine çıkan bordo-mavililer, yarın Trabzon’da yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Bordo-mavililer, Slovenya kampı sonrası yarın saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla Trabzon’daki çalışmalarına başlayacak.

AMİRİ TAKIMA KATILIYOR

Bu arada Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve takımın Slovenya kampına vize işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle katılamayarak çalışmalarını Trabzon’da sürdüren yeni transfer Vahid Amiri, yarın ilk kez takımla birlikte çalışma şansı bulacak. Slovenya kampının tamamlanmasıyla verilen izinin ardından yarın Trabzon’da başlayacak çalışmalarda 30 yaşındaki İranlı oyuncu yeni takım arkadaşlarıyla ilk kez bir araya gelecek.

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