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Trabzonspor’da transfer hareketliliği başlıyor

2018-19 sezonu hazırlıkları için 26 Haziran’da toplanacak olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını 1 Temmuz’da Slovenya’da başlayacak kampa kadar büyük ölçüde tamamlamaya çalışacak. Mevcut kadrosundan ayrılan oyuncuların yerlerini...

Trabzonspor’da transfer hareketliliği başlıyor
2018-19 sezonu hazırlıkları için 26 Haziran’da toplanacak olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını 1 Temmuz’da Slovenya’da başlayacak kampa kadar büyük ölçüde tamamlamaya çalışacak.
Mevcut kadrosundan ayrılan oyuncuların yerlerini doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, bu hafta itibarıyla transfer listesindeki isimlere yoğunlaşacak. 26 Haziran’da yeni sezon hazırlıkları için Trabzon’da toplanacak bordo-mavililerin, öncelikle gündemde olan Damien Da Silva transferini hafta içerisinde olumlu sonuçlandırması bekleniyor.
OMERUO GİRİŞİMİ
Transferde önceliği savunma hattına veren ve bu bölgeye en az iki takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’un, Damien Da Silva’nın ardından Kenneth Omeruo’yu da gündemine aldığı iddia edildi. Bordo-mavililerin, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’da bulunan ve 2017-18 sezonunda kiralık olarak Kasımpaşa’da forma giyen 25 yaşındaki Nijaryalı savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü ve bu noktada da girişimlerin hızlandırılacağı belirtildi.X
AMİNU UMAR’DA SONA DOĞRU
Bordo-mavililerin ayrıca tamamlanan sezonda Süper Lig’e veda eden Osmanlıspor’da forma giyen ve sol kanatta görev yapan Aminu Umar’ın transferini de sonuçlandırmak için son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu kiralama noktasında Osmanlıspor ile son detayları görüşen Trabzonspor yönetiminin, bu transfere de hafta içerisinde resmiyet kazandırması bekleniyor.
(FOTOĞRAFLI)

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