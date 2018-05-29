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Trabzonspor’da teknik direktör için sürpriz isim

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () TRABZONSPOR, teknik direktör Ünal Karaman’ı takımın başına getirmek için temaslarda bulunacak. Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren...

Trabzonspor’da teknik direktör için sürpriz isim

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

TRABZONSPOR, teknik direktör Ünal Karaman’ı takımın başına getirmek için temaslarda bulunacak.
Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetiminin sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-mavililer eski oyuncusu Ünal Karaman’ı takımın başına getirmek için temaslarda bulunacak. Trabzonspor’da farklı isimler üzerinde de değerlendirmelerde bulunulurken, Ünal Karaman’ın Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun birkaç gün içerisinde açıklayacağı yeni teknik direktör olabileceği kaydedildi.
Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.

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