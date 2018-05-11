Trabzonspor’da Sportif AŞ. Genel Kurulu yapıldı

TRABZON,()

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş’nin 11 Mayıs 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi, yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması, yönetim kurulu üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395’inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması gibi daha önce belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.

FOTOĞRAFLI