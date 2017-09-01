Trabzonspor’da Serdar ve Sosa için geri sayım

TRABZONSPOR’un transfer gündeminde ilk sırada yer alan Serdar Taşçı ile Jose Sosa için kulüpleriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği, bayram sonrasında bu transferlerin olumlu sonuçlandırılabileceği öğrenildi.Bordo mavili kulüp, uzun süredir temas halinde olduğu Serdar ve Sosa’nın transferinde sona yaklaştı. İtalya Seri A ekiplerinden Milan forması giyen Sosa için kulübünün 5 milyon Euro’luk bonservis bedeli talep etmesi üzerine Trabzonspor yönetiminin kapıyı 2.5 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Yapılan görüşmeler neticesinde Milan kulübünün aradaki farkın kapanabileceğini belirterek yeniden görüşmelere başlandığı ve bayram sonrasında bu transferin resmiyet kazanabileceği kaydedildi. Yönetimin oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro vermeye hazırlandığı öğrenildi.SERDAR ÇOK İSTİYORBordo mavili yönetim, stoper transferi için uzun süredir listenin başında yer alan Spartak Moskova takımından Serdar transferini de olumlu sonuçlandırmak adına son görüşmelerini gerçekleştiriyor. Serdar Taşçı’nın kulübüyle yaptığı son görüşmede Trabzonspor’a transferine onay verilmesini talep ettiği, bordo mavili yöneticilerin de Serdar’ın bu tutumu karşısında bu transferi gerçekleştirmek için yoğun uğraş verdiği ifade edildi. Trabzonspor yönetimi bayramdan sonra bu iki transferi de resmiyete dökmeye çalışacak.RAMİL, KARABAĞ’A KİRALANDITrabzonspor’un 2016-17 sezonun başında kadrosuna kattığı ve devre arasında 1.5 yıllığına Slovakya’nın Zilina takımına kiraladığı Ramil Sheydaev, ülkesi Azerbaycan’a transfer oldu. 1.5 yılını doldurmadan Zilina ile sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki forvet oyuncusu, 1 yıllığına Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Karabağ’a kiralandı.BAYRAMLAŞMA YARINTrabzonspor Kulübü, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübün sosyal medya hesaplarından Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu adına paylaşılan mesajda, “Kurban Bayramınız mübarek olsun” denildi.Bu arada Trabzonspor Kulübü’nde bayramlaşma töreni yarın saat 15.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Törene Başkan Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuların da katılacağı belirtildi. Ayrıca bayramlaşma töreninin taraftarlara da açık olduğu bildirildi.

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