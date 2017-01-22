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Trabzonspor’da Şenol Güneş Stadı’ndaki ilk maçın tarihi açıklandı

TRABZONSPOR Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki Gaziantepspor maçının Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacağını açıkladı. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,...

Trabzonspor’da Şenol Güneş Stadı’ndaki ilk maçın tarihi açıklandı
TRABZONSPOR Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki Gaziantepspor maçının Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacağını açıkladı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Heyecan ve özlemle beklediğimiz gün geldi. Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksi’ndeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Lig’in ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü saat 16.00’da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor’a karşı oynayacak. Bu tarihi karşılaşmaya tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı tribünlerimize davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
ATİKER KONYASPOR MAÇI AVNİ AKER’DE
Bordo mavililerin ayrıca Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasına ise Avni Aker’in ev sahipliği yapacağı belirtildi. Trabzonspor’un Avni Aker Stadı’ndaki son resmi maçı olacak karşılaşmada kâğıt bilet uygulamasının geçerli olacağı açıklandı.
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