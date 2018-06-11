Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

Trabzonspor’da Ronielson ve Atakan gündemde

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor'un Japonya'nın Albirex Niigata takımından Ronielson Da Silva Barbosa ve Altay'dan genç oyuncu Atakan Rıdvan Cankaya'yı kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi. Mevcut kadrosundan birçok yabancı oyuncu...

Trabzonspor’da Ronielson ve Atakan gündemde

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor'un Japonya'nın Albirex Niigata takımından Ronielson Da Silva Barbosa ve Altay'dan genç oyuncu Atakan Rıdvan Cankaya'yı kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi.
Mevcut kadrosundan birçok yabancı oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve bu oyuncuların yerlerini düşük maliyetli ihtiyacı karşılayacak isimlerle doldurmak isteyen Trabzonspor, çalışmalarının önemli bölümünü 1 Temmuz'da başlayacak yurtdışı kampına kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu noktada birçok isimi gündemine alan bordo-mavililerin hücum bölgesi için düşünülen isimler arasında bulunan Ronielson Da Silva Barbosa için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK
Japonya'nın Albirex Niigata takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun forvet hattının her bölgesinde görev yapabildiği, Trabzonspor'un maddi konulardaki sorunu çözerek çok yönlü oynayabilen Ronielson Da Silva Barbosa'yı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da yapılması planlanan kampa yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.
ALTAY'DAN ATAKAN DA GÜNDEMDE
Trabzonspor ayrıca genç ve gelecek vadeden oyuncuları da kadrosuna katarak hem buradan ihtiyacının bir bölümünü karşılamak, hem takımım maliyetini aşağıya çekmek, hem de geleceğe yatırım yapmak istiyor. Bu noktada Kardemir Karabükspor'dan 18 yaşındaki stoper Tayyib Talha Sanuc ile Samsunspor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes İslam İlkin ile ilgilenen bordo-mavililerin, son olarak Altay'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Rıdvan Cankaya'yı da gündemine aldığı kaydedildi.
YENİ SEZON FORMALARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Bu arada Trabzonspor'un yeni sezon formalarının lansmanı yarın Trabzon'da yapılacak. Macron tarafından hazırlanan çubuklu ve mavi formaların saat 14.00'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda tanıtılacağı, başkan Ahmet Ağaoğlu ve Macron SpA Ceo'su Gianluca Pavanello'nun da törende yer alacağı belirtildi. Üretim sürecinin devam ettiği ifade edilen siyah formanın ise Temmuz ayının ilk haftasında yeni bir tanıtımla taraftarla buluşturulacağı kaydedildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325