Trabzonspor’da Ronielson ve Atakan gündemde

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor'un Japonya'nın Albirex Niigata takımından Ronielson Da Silva Barbosa ve Altay'dan genç oyuncu Atakan Rıdvan Cankaya'yı kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi.

Mevcut kadrosundan birçok yabancı oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve bu oyuncuların yerlerini düşük maliyetli ihtiyacı karşılayacak isimlerle doldurmak isteyen Trabzonspor, çalışmalarının önemli bölümünü 1 Temmuz'da başlayacak yurtdışı kampına kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu noktada birçok isimi gündemine alan bordo-mavililerin hücum bölgesi için düşünülen isimler arasında bulunan Ronielson Da Silva Barbosa için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Japonya'nın Albirex Niigata takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun forvet hattının her bölgesinde görev yapabildiği, Trabzonspor'un maddi konulardaki sorunu çözerek çok yönlü oynayabilen Ronielson Da Silva Barbosa'yı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da yapılması planlanan kampa yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.

ALTAY'DAN ATAKAN DA GÜNDEMDE

Trabzonspor ayrıca genç ve gelecek vadeden oyuncuları da kadrosuna katarak hem buradan ihtiyacının bir bölümünü karşılamak, hem takımım maliyetini aşağıya çekmek, hem de geleceğe yatırım yapmak istiyor. Bu noktada Kardemir Karabükspor'dan 18 yaşındaki stoper Tayyib Talha Sanuc ile Samsunspor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes İslam İlkin ile ilgilenen bordo-mavililerin, son olarak Altay'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Rıdvan Cankaya'yı da gündemine aldığı kaydedildi.

YENİ SEZON FORMALARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Bu arada Trabzonspor'un yeni sezon formalarının lansmanı yarın Trabzon'da yapılacak. Macron tarafından hazırlanan çubuklu ve mavi formaların saat 14.00'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda tanıtılacağı, başkan Ahmet Ağaoğlu ve Macron SpA Ceo'su Gianluca Pavanello'nun da törende yer alacağı belirtildi. Üretim sürecinin devam ettiği ifade edilen siyah formanın ise Temmuz ayının ilk haftasında yeni bir tanıtımla taraftarla buluşturulacağı kaydedildi.