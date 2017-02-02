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Trabzonspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, () - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı. Ligin 19’uncu haftasında Gaziantepspor ile oynanan...

Trabzonspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, () - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.
Ligin 19’uncu haftasında Gaziantepspor ile oynanan maçın ardından üç günlük izin yapan bordo mavililer, 11 Şubat’ta oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Salonda yapılan antrenmanda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.
AYDIN’DAN ÇALHANOĞLU YORUMU
Bu arada Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, CAS tarafından Hakan Çalhanoğlu’na verilen 4 ay sahalardan men cezasıyla ilgili kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aydın, konuyla ilgili olarak, “Hakan Çalhanoğlu'nun cezası oldukça hafif olmuş. Özellikle 100 bin Euro’luk para cezası kısmı. Trabzonspor'a imza atıp, parayı alıp ortadan kaybol. Sonra hakkımızı arayınca ‘Ama milli futbolcu’. Ben ona milli olamazsın demedim ki” yorumunu yaptı.
Trabzonspor, Çalhanoğlu’nu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti.

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