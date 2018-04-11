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Trabzonspor’da orta saha sorunu yaşanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Onazi'nin sakat, Okay'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle orta saha sıkıntısı yaşanıyor. Bordo-mavililerin...

Trabzonspor’da orta saha sorunu yaşanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Onazi'nin sakat, Okay'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle orta saha sıkıntısı yaşanıyor.
Bordo-mavililerin Süper Lig'in 28'inci haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin MR sonuçlarına göre sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Onazi'nin Osmanlıspor maçında oynama ihtimalinin bulunmadığı, oyuncunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
ÇALIMBAY, SOSA YA DA YUSUF'A GÖREV VEREBİLİR
Trabzonspor'da Onazi'nin yanı sıra Okay Yokuşlu da kart cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Sosa ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf Yazıcı ikilisinden birine forma verebileceği belirtildi.
BURAK BELİRSİZLİĞİ
Bu arada Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan Burak Yılmaz da Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Burak'ın karın kaslarında ağrı olduğu ancak Osmanlıspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programına tabi tutulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI 
 

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