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Trabzonspor’da Olağan Divan Genel Kurulu 30 Kasım’da yapılacak
Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tüzüğümüzün 29. maddesine istinaden kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısının...
SPOR 01.11.2019, 11:31
Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tüzüğümüzün 29. maddesine istinaden kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yönetim binasında yapılmasına; Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının, aynı gündemle 30 Kasım 2019 Cumartesi günü KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde saat: 10.00'da gerçekleştirilmesine karar vermiştir" denildi.
Genel Kurul'da, idari ve mali raporların okunup görüşülmesi, denetim kurulu raporunun okunup görüşülmesi, yönetim kurulu faaliyetlerinin ibrası ve hazırlanan bütçelerin okunup görüşülmesi ve oylanması gibi gündem maddelerinin yer aldığı belirtildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tüzüğümüzün 29. maddesine istinaden kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yönetim binasında yapılmasına; Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının, aynı gündemle 30 Kasım 2019 Cumartesi günü KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde saat: 10.00'da gerçekleştirilmesine karar vermiştir" denildi.
Genel Kurul'da, idari ve mali raporların okunup görüşülmesi, denetim kurulu raporunun okunup görüşülmesi, yönetim kurulu faaliyetlerinin ibrası ve hazırlanan bütçelerin okunup görüşülmesi ve oylanması gibi gündem maddelerinin yer aldığı belirtildi.
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