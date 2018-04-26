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Trabzonspor’da Olağan Divan Genel Kurulu 19 Mayıs’ta yapılacak

TRABZON,() Trabzonspor Kulübü’nün 42’nci Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 19 Mayıs’ta gerçekleştirileceği açıklandı. 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk...

Trabzonspor’da Olağan Divan Genel Kurulu 19 Mayıs’ta yapılacak

TRABZON,()

Trabzonspor Kulübü’nün 42’nci Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 19 Mayıs’ta gerçekleştirileceği açıklandı.
12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 13.00’te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 49-a maddesine dayanarak yapılacağı belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumu, Divan Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.

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