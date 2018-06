Trabzonspor’da Okay Yokuşlu için son 7 gün

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun sözleşmesinde yer alan ‘Avrupa’dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır’ maddesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsadığı öğrenildi.

2015-16 sezonundan bugüne Trabzonspor formasını giyinen ve bir önceki başkan Muharrem Usta yönetimi döneminde sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatılan Okay Yokuşlu’nun sözleşmesine koyulan ‘Avrupa’dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır’ madedesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini ve sadece bu yılı kapsadığı öğrenildi. Bordo-mavililerde 2018-19 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve 200 bin Euro da imza parası alacak olan Okay için 15 Haziran’a kadar Avrupa’dan bir kulübün 6.5 milyon Euro yatırmaması durumunda genç orta saha oyuncusunun tüm hakları Trabzonspor’da olacak ve sonraki teklifleri kulüp değerlendirebilecek.

HACISALİHOĞLU: “ŞUANA KADAR BİR GİRİŞİM YOK”

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay Yokuşlu’nun sözleşmesinde böyle bir maddenin yer aldığını ancak şuana kadar kulübe bu konuda intikal eden bir girişimin olmadığını belirterek, “Sözleşemdeki geçerlilik süresi 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsıyor. Şuan için bize intikal eden bir durum yok. Oyuncumuzun da bizden bu konuda bir talebi yok. Ama sözleşmede de 6.5 milyon Euro karşılığında bu sezon belirtilen tarihler arasında böyle bir madde var” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor forması ile bugüne kadar 106 maça çıkan, bu periyotta 10 gol 5 asistlik performans sergileyen Okay, 2017-18 sezonunu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.

KARAMAN’DAN YOĞUN MESAİ

Bu arada 30 Mayıs’ta Trabzonspor ile sözleşme imzalayan ve yeni sezon öncesi çalışmalarına erkenden başlayan teknik direktör Ünal Karaman’ın kulüpte yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 26 Haziran’da sezonu açacak olan bordo-mavililerde çalışmalara erkenden başlayan Karaman’ın kulübün içerisinde yoğun bir mesai harcadığı, özellikle de kadro yapılanmasında yönetimle sık sık fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

