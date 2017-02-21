Trabzonspor’da N’Doye’a doğum günü kutlaması

TRABZONSPOR’da forvet oyuncusu Dame N’Doye'a 32’nci yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.

Bordo mavili takımın öğle yemeği sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N’Doye'u, takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.



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