Trabzonspor’da kurullar için mazbata töreni yapıldı

TRABZONSPOR’da Aralık ayında yapılan genel kurulda seçimi yapılan kurullar için bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan İlarslan, Ali Rıza Egemen, Özer Bayraktar, Erhan Çimşir, Divan Başkanı Ali Sürmen ve kurulların eski ve yönetimleri katıldı. Kahvaltı sonrası yapılan törende Genel Kurul Divan Başkanı Şükrü Kuleyin tarafından yeni kurul üyelerine mazbataları teslim edildi.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu ise yeni yönetimlere başarı dileyerek, “Eski yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımıza da yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Görevi devralan arkadaşlarımızın Trabzonspor’un marka değerini yüceltecek şekilde görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını biliyoruz. Ayrıca bugün burada sergilenen dostluk ve birliktelik de bizleri ayrıca mutlu etmiştir” dedi.



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