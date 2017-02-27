Trabzonspor’da Kardemir Karabükspor biletleri satışa çıktı

3 Mart Cuma günü saat 20.00’de Medical Park Arena’da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
"Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 TL"
Bordo mavili kulüpten taraftarlara yönelik yapılan açıklamada, "Takımımızın ligin 23’üncü haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçta taraftarlarımızı yeni yuvamıza, yanımızda olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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