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Trabzonspor’da kaptan Onur, kulüp tarihine geçiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - TRABZONSPOR’da son 9 yılda aralıksız en uzun süre kadroda bulunan ve en çok forma giyen isim olan kaptan Onur Recep Kıvrak, kulüp tarihine geçiyor. 2007-08 sezonundan itibaren Trabzonspor formasını giyinen ve bu sezon...

Trabzonspor’da kaptan Onur, kulüp tarihine geçiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - TRABZONSPOR’da son 9 yılda aralıksız en uzun süre kadroda bulunan ve en çok forma giyen isim olan kaptan Onur Recep Kıvrak, kulüp tarihine geçiyor.
2007-08 sezonundan itibaren Trabzonspor formasını giyinen ve bu sezon 23 maçta görev yapan kaptan Onur Recep Kıvrak, 2002-03 ile 2008-09 sezonları arasında toplam 7 yıl aralıksız bordo-mavili takımın formasını giyen ve 259 maçta görev alan Hüseyin Çimşir’in ardından son 9 sezonda 234 maçta süre alarak adını Trabzonspor’un tarihine yazdırdı. Söz konusu 9 yıllık süreçte Onur’dan sonra 8 sezonda 227 maçta forma giyen Ibrahima Yattara, 6 sezonda 224 maçta görev alan Serkan Balcı ve yine 6 sezonda 205 maçta forma giyen Gustavo Colman bu alanda en istikrarlı isimler olmuştu.
REKOR ŞENOL GÜNEŞ’İN
Bordo-mavili kulübün tarihinde en uzun süre kadroda bulunan ve maçlarda en çok görev yapan isim olarak ise şuanda Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevini yürüten Şenol Güneş kayıtlarda yer alıyor. Trabzonspor’da aralıksız 16 sezon kadroda yer alan Şenol Güneş, bu süreçte toplamda 534 karşılaşmada görev yaparak bu alanda adını ilk sıraya yazdırmıştı.
MİLLİ ARADA 5 GÜN İZİN
Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından lige verilen 11 günlük milli arada 4 gün izine çıkan Trabzonspor’da, 23 Mart Cuma günü başlayan ve dün U21 takımıyla yapılan çift kale maçın ardından hazırlıklıklara yeniden ara verildi. İki günlük çalışmanın ardından bugünü izini geçirecek olan bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklarına devam edecek.

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