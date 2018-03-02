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Trabzonspor’da kadro yine değişiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Pazartesi oynayacakları Beşiktaş maçında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerde ligin 9’uncu haftasındaki...

Trabzonspor’da kadro yine değişiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Pazartesi oynayacakları Beşiktaş maçında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavililerde ligin 9’uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla göreve başlayan, çıktığı 15 maçta da sakat, cezalı ve oyuncuların form durumları nedeniyle sahaya farklı 11’ler süren teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında da kadroda değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adam, Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak Yılmaz’ın yokluğunda hücum hattında mecburi değişikliğe gidecek.
HÜCUM VE SAVUNMADA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Burak Yılmaz’ın Beşiktaş karşısında oynayamayacak olması nedeniyle forvet hattında Dame N’Doye ile Hugo Rodallega arasında tercih yapacak olan Çalımbay’ın, ayrıca yine hücum hattında son oynanan Aytemiz Alanyapor karşılaşmasında 11’de görev yapan Olcay’ın yerine, Yusuf Yazıcı’ya şans verebileceği kaydedildi. Antrenmanlarda Beşiktaş’ın kanat organizasyonlarındaki etkinliğine dikkat eden deneyimli teknik adamın, sol bekte de Novak’ın yerine Kamil Ahmet’e, ayrıca stoperde Uğur’un yerine Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmeyen ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Hubocan’a görev vermesi bekleniyor.
ABDÜLKADİR İLE YUSUF’UN DERBİ HEYECANI
Süper Lig’in 24’üncü haftasında 4 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da genç oyunculardan Yusuf Yazıcı forma şansı bulması durumunda 9, Abdülkadir Ömür ise 4’üncü kez derbi heyecanı yaşayacak. Bordo-mavililerin alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Abdülkari Ömür bugüne kadar Trabzonspor’un ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı toplamda 3 maçta forma giydi, 2 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı ise A takım forması ile bordo-mavililerin ezeli rakiplerine karşı 8 maçta görev aldı, 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Yusuf bu sezon 22 maçta 3’er gol ve asist, Abdülkadir ise forma giydiği 20 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

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