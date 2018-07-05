Trabzonspor’da kadro sıkıntısı

Tolga SAĞLAM / Kranj(Slovenya),() -

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’da, eksik oyuncular nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman kadro sıkıntısı yaşıyor.

Trabzonspor’da farkı takımlara transfer olan, sözleşmeleri biterek takımdan ayrılan, henüz kampa katılmayan ve sakatlıkları bulunan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor. 26 kişilik oyuncu kadrosu ile Slovenya’ya gelen bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden oyuncuların dışında antrenmanların tamamında yer alan oyuncu sayısı 4 kaleciyle birlikte 21’lere ulaşıyor.

2 İSİM KATILMADI, 5 OYUNCU TAKIMDAN AYRI KALDI

Bordo-mavililerde izinsiz olarak kampa katılmayan Esteban’ın yanı sıra Dünya Kupası’nda Nijerya milli takımıyla mücadele ettiği için ekstra izin verilen Ogenyi Onazi’nin dışında sakatlığı bulunan Castillo, tedavileri devam eden ve takımdan ayrı özel program dahilinde çalışan Kamil Ahmet Çörekçi ile Burak Yılmaz’ın yanı sıra Jose Sosa ile Batuhan Artaslan da zaman zaman yaşadığı ağrılar nedeniyle çalışmaların tamamında yer almadı.

FORVET VE SAVUNMA DA SIKINTILI

Trabzonspor’da ayrıca farklı takımlara transfer olan Okay Yokuşlu ile Matus Bero’nun yanı sıra sözleşmeleri biten ve takımdan ayrılan N’Doye, Durica, Hubocan, Uğur’un yerine henüz takviye yapılmadı. Transfer çalışmalarının devam ettiği bordo-mavililerde şuanda en büyük eksiklik forvet hattı ile stoper bölgesinde yaşanıyor. Slovenya kampında takımla birlikte çalışan kadroda forvet hattında sadece Rodallega ile genç oyuncu Muhammet Beşir bulunurken, stoper olarak ise Mustafa Akbaş ile genç isim Hüseyin Türkmen yer aldı. 2017-18 sezonunda mücadele eden kadrodan Slovenya kampında tüm antrenmanlarda takımla çalışan oyuncu sayısı 11 olurken, kiralıktan dönen Luis Ibanez’in yanı sıra genç oyuncular Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Cafer Tosun, Furkan Taş, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar ile Yüksel Şişman çalışmalarda yer alan diğer isimler oldular.

6 GENÇ PROFESYONEL OLDU

Bu arada Trabzonspor’da altyapıdan altı oyuncu bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin’in de yer aldığı törende Behlül Aydın Üç, Kerem Baykuş, Serkan Asan, Safa Kınalı, Furkan Ödemiş ve Tayyip Ebrar Cumur da beşer yıllık sözleşme imzaladılar. Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcuları tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Genç oyuncular da imza töreni sonrası Genel Koordinatör Özkan Sümer ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

TRANSFERDE HAREKETLİLİK BAŞLIYOR

Öte yandan uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren ve alternatifli bir listesi bulunan Trabzonspor’da birkaç gün içerisinde transferde hareketliliğin başlayacağı belirtildi. Transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili yönetimin ilk etapta stoper takviyesi yaparak bu transferin Slovenya kampına dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI DEĞİŞTİ

Slovenya’da yaptığı kamp çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’un, burada oynayacağı hazırlık maçlarının sayısı artırıldı. 15 Temmuz’da Triglav Kranj, 17 Temmuz’da Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz’da Spartak Moskova’yla birer hazırlık maçı oynayacak olan Trabzonspor, sonradan eklenen dördüncü maçında 23 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’da Katar Ligi Şampiyonu Al Duhail ile karşılaşacak. Bu maçın Avusturya’nın Villach Stadyumu’nda yapılacağı kaydedildi.

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