Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Trabzonspor’da hedef 3 puan

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - SPOR Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısından...

Trabzonspor’da hedef 3 puan

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - SPOR Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak Avrupa umudunu sürdürmek istiyor.
Ligde 42 puanla 5’inci sırada yer alan ve 4’üncü sıradaki Fenerbahçe’nin 9 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, yarın sahasında 41 puanlı Kayserispor’u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak Avrupa umudunu sürdürmeye çalışacak. Saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak maçta, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor’da bu maç öncesi Esteban ile Durica'nın sakatlıkları devam ediyor. Tedavileri tamamlanan Castillo ile Bero’nun ise kadroda yer alabileceği belirtildi. Bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan Galatasaray maçı 11’inden farklı olarak kadroda yine zorunlu değişikliğe gidecek. Deneyimli teknik adamın kart cezalısı Sosa’nın yerine bu maçta Abdülkadir’e görev vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir- Burak
SAKAT: Esteban, Durica
CEZALI: Sosa
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​ 400 TL, Platinum B Blok​ 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314