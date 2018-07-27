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Trabzonspor’da hazırlıklar yeniden başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor, bugün yeni sezon hazırlıklarına bugün tekrardan başladı.  Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen...

Trabzonspor’da hazırlıklar yeniden başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan Trabzonspor, bugün yeni sezon hazırlıklarına bugün tekrardan başladı. 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmana izinli olan Abdülkadir Parmak, sakatlığı nedeniyle MR çektiren Abdülkadir Ömür ve kondisyon salonunda çalışan Burak Yılmaz katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Jose Sosa ve Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı.
AMİRİ, İLK KEZ
Bu arada Trabzonspor’un yeni sezon öncesi kadrosuna resmi olarak kattığı tek oyuncu olan Vahid Amiri, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Transferinin Slovenya kampının son günlerinde gerçekleşmesi nedeniyle vize sorunu yaşayan ve çalışmalarını pilot takım 1461 Trabzon ile gerçekleştiren 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bordo-mavililerle Trabzon'daki ilk antrenmanda yer aldı.
HOSSEİNİ HENÜZ BAŞLAMADI
Trabzonspor'un dün Trabzon’a getirdiği 22 yaşındaki bir diğer İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin ise kulübüyle henüz bonservis sorunlarını çözemediği ve bu nedenle antrenmanlarda yer almadığı belirtildi.
TESİSLER YENİLENİYOR
Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yenileme çalışmaları başlatıldı. Futbolcuların kaldığı odaların sayısının artırılarak yeni düzenlemeler yapıldığı, ayrıca tesislerde çocuklar için de oyun parkı yapıldığı belirtilirken, çalışmaların bir süre daha devam edeceği ve bu süre içerisinde Trabzonspor takımının da pilot takımı 1461 Trabzon'un tesislerini kullanacağı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
- Yeni transfer Amiri’nin görüntüleri
- Tesislerde yenileme görüntüleri
- Detaylar

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