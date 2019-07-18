Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-



Trabzonspor’da yeni sezon öncesi yapılan transferlerden çok, Yusuf Yazıcı’nın takımda kalıp kalmayacağı konuşuluyor.

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor’da takım kaptanlığına kadar yükselen ve 5 ayrı sezonda A takımda 100 maçta forma giyip 43 gole katkı sağlayan Yusuf Yazıcı’nın 2019-20 sezonu öncesi Avrupa’ya transfer konusu bordo-mavili camianın gündemine oturdu. Trabzonspor’da özellikle son 1 ayda yapılan ve yapılacak transferlerden çok, Yusuf Yazıcı’nın takımdaki geleceği konuşuluyor. ‘Takımda kalsın’ ve ‘iyi bir ücrete satılsın’ şeklinde bordo-mavili camiada iki ayrı fikir ortaya çıkarken, ilk aşamada Yusuf’u takımda tutmak isteyen yönetim de 22 yaşındaki oyuncunun Avrupa’ya gitmek istemesi üzerine karar değişikliğine gitti.

AĞAOĞLU: 20 MİLYON EURO’NUN ALTINI KONUŞMAYACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde Fransa Lig 1 ekibi Lille’nin yaptığı teklifi yetersiz bulması nedeniyle geri çeviren Trabzonspor yönetimi, Avrupa’ya transfer olmak isteyen Yusuf Yazıcı için tavrını net bir ifade ile ortaya koyuyor. Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na () açıklamada bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Yusuf Yazıcı’nın transferi konusunda şu an bir gelişme yok. Zaten 20 milyon Euro’nun altını konuşmayacağımızı net bir şekilde belirttik. Şu ana kadar da Yusuf için bu rakamlarda bize ulaşan bir teklif olmadı” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)