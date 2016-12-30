Trabzonspor’da gündem teknik direktör Yanal

TRABZONSPOR’da ligde ve kupada üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Ersun Yanal eleştirilerin odağına yerleşti. Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kızılcabölükspor maçının ardından, "Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" yorumunda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde 3’üncü Lig 1’inci Grup ekibi Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da Ersun Yanal’ın geleceği konuşulmaya başlandı. Sezon başında bordo mavili takımda üçüncü kez göreve gelen Yanal, takımın başında çıktığı 16 lig ve 6 kupa maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi gördü. Ligde 16 maçta 18 puan toplayan bordo mavililer, rakiplerine 30 puan kaptırdı. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe mağlubiyeti ve Kızılcabölüspor beraberliği sonrasında taraftarlar Yanal’ı istifaya davet etti.

SARAL: ZORLA GÜZELLİK OLMAZ

Trabzonspor’da taraftarların yanı sıra yönetim kurulundan da yaşanan kayıplar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'a eleştiri geldi. Bordo mavili kulübün Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Kızılcabölükspor beraberliğinin ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Bize Çanakkale ruhu şart hocam! Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit onbaşılar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" ifadelerine yer verdi.

TAKIMA 3 GÜN İZİN

Trabzonspor’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Devre arasında Antalya’da 10 günlük kamp gerçekleştirecek olan bordo mavililer, 2 Ocak’ta Antalya’da toplanarak burada ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER TEPKİLİ

Yerel gazeteler Trabzonspor’un ligde ve kupadaki kötü gidişatına tepki gösterdi, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere sonuçlanan maçın ardından, 'Utanıyoruz' yorumunu yaptı. İlkhaber gazetesi, 'Utanıyoruz. Ya siz?', 'Sahada yürümekten aciz milyonluk futbolcular, 3’üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor’u bile yenemedi' ifadelerine yer verdi. Karadeniz gazetesi, 'Allah aşkına çekin gidin', 'Yanal yalan oldu, Usta çırak çıktı. Denizli’de Kızılca kıyamet koptu' başlıklarını kullandı. Ekspres gazetesi, 'Bu hoca ile bu iş olmaz' yorumunu yaptı.

Taka gazetesi, 'Yazıklar olsun!', 'İsteksiz ve moralsiz Trabzonspor 18’de Okay ile öne geçti, 89’da yıkıldı' ifadelerini kullandı. Sonnokta gazetesi, 'Mahalle takımını bile yenemedik!', 'Ligden sonra kupada da dökülen Trabzonspor, Kızılcabölük’ten ancak 1 puan koparabildi' başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Günebakış gazetesi, 'Fiyasko', 'Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü Lig ekibi Kızılcabölük’ü bile geçemedi. Yazıklar olsun!' yorumlarında bulundu.



FOTOĞRAF