Trabzonspor’da görev değişikliği

TRABZON, ()

Trabzonspor Kulübü'nde Gençlik Geliştirme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu, izleme komitesinin başına getirildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Gençlik Geliştirme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu, A Takım, 1461 Trabzon ve Altyapımızda bulunan kategorilere katılacak futbolcularla ilgili izleme komitesinin başına getirilmiştir. Kısa süre içinde kadrosunu oluşturacak olan Sayın İhsan Derelioğlu'na yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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