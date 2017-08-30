Trabzonspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, () - TRABZONSPOR, 3 günlük izinin ardından ligin 4’üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından fartlex çalışması yaptı. Son bölümde ise dar alanda oyun oynandı. Bordo mavililer antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı ile poz verdi.

A Milli Takım kampında yer alan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Ümit Milli Takım kampında yer alan Uğurcan Çakır ile Abdurrahim Dursun ve U19 Milli Takım Kampında yer alan Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Ayrıca tedavisi devam eden Fabian Castillo takımdan ayrı çalıştı.

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