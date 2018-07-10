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Trabzonspor’da futbolculara gözü kapalı antrenman

Tolga SAĞLAM / KRANJ () - Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Ogenyi Onazi katılmadı. Sosa, Castillo...

Trabzonspor’da futbolculara gözü kapalı antrenman

Tolga SAĞLAM / KRANJ () - Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Ogenyi Onazi katılmadı. Sosa, Castillo ve Yüksel salonda, Batuhan ile Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınmanın ardından benzeri az görülmüş bir antrenman metodu uygulandı. Futbolcular ikişerli gruplara ayrılırken, gruptaki futbolcuların birinin gözleri bağlandı, diğeri ise arkadaşını yönlendirerek belirlenen alanın içinde kalmayı hedefledi. Neşeli anların yaşandığı bu çalışmanın ardından son bölümde ise yarı sahada taktik ağırlıklı maç oynandı. Bu çalışma sırasında da teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularını sık sık uyardığı görüldü.
Bordo mavililer yarın saat 11.30 ve 19.00’da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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