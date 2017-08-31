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Trabzonspor’da forvet hattında rekabet arttı

TRABZONSPOR’da sezon başında Burak Yılmaz’ın kadroya katılmasıyla forvetteki alternatif sayısı 3’e yükseldi, golcü oyuncular ilk 11’de forma şansı bulabilmek için ise yarışa girdi. 2016-17 sezonunda gol yollarında sıkıntı yaşayan...

Trabzonspor’da forvet hattında rekabet arttı
TRABZONSPOR’da sezon başında Burak Yılmaz’ın kadroya katılmasıyla forvetteki alternatif sayısı 3’e yükseldi, golcü oyuncular ilk 11’de forma şansı bulabilmek için ise yarışa girdi.
2016-17 sezonunda gol yollarında sıkıntı yaşayan ve yeni sezon öncesi Burak Yılmaz transferiyle forvet hattını güçlendiren bordo mavililerde alternatif golcü oyuncu sayısının artması teknik direktör Ersun Yanal’ın yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz sezonu 2 forvet oyuncusuyla tamamlayan ve ligde 34 haftada 39 gol atan bordo mavililerde Rodallega 15 maçta 6, N’Doye ise 27 karşılaşmada 5 gol kaydetmişti. Ligin ilk devresinde kadroda yer alan forvet oyuncuları Hyun-Jun Suk, Ramil Sheydaev ve Muhammet Demir ise ligde gol atamamıştı.
6 GOLÜN 4’Ü FORVET OYUNCULARINDAN
2017-18 sezonu öncesi Burak Yılmaz’ın da takıma katılmasıyla hücum hattı zenginleşen bordo mavililer, ilk 3 haftada 6 gol kaydetti, bu gollerin 4’ü forvet oyuncularından geldi. Trabzonspor’da ilk 2 haftada forvet hattında 11’de forma giyen ve 2’nci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Burak Yılmaz, sahada kaldığı 110 dakikada 3 gol kaydederken, 2 maçta 92 dakika süre alan Rodallega ise 1 gol attı. Oynadıüı 2 maçta 88 dakika görev yapan N’Doye ise henüz golle tanışamadı. 3 forvet oyuncusunun da gelecek haftalarda ilk 11’de forma şansı bulabilmek için yarıştığı ve bu rekabetin teknik direktör Yanal’ı da memnun ettiği öğrenildi. 
BATUHAN FORMA BEKLİYOR
Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve 1461 Trabzon ile Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden takıma dönen Batuhan Artarslan da takımda forma şansı bekliyor. Teknik direktör Yanal’ın sezon başı hazırlık kamplarına dahil ettiği ve sezon öncesi takımda tuttuğu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce sadece 2014-15 sezonunda Trabzonspor formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde Rostov ile oynanan karşılaşmada 11 dakika süre almıştı.

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