Trabzonspor’da en kötü iç saha performansı

SPOR Toto Süper Lig’de bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 22 puan toplayabilen Trabzonspor, son 3 haftalar itibariyle en kötü iç saha performansına sahip oldu.İlk defa 1974-75 sezonunda Türkiye 1'inci Ligi'nde mücadele etmeye başlayan bordo mavililer, 16 takımlı ve 2 puanlık sistemin geçerli olduğu ilk senesinde bitime 3 hafta kala iç sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 16 puan aldı, sezonun sonunda ise iç sahada toplam 18 puana ulaşmıştı. Bordo mavililer 2016-17 sezonunun tamamlanmasına 3 hafta kala ise evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile 22 puan alarak en kötü iç saha performansını sergiledi.EN BAŞARILISI 1976-77 SEZONUTrabzonspor, iç sahada en başarılı dönemini ise 1976-77 sezonunda yaşadı. 16 takımlı ve 2 puanlık sistemin geçerli olduğu söz konusu sezonda 43 puanla şampiyon olan bordo mavililer, evinde oynadığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, bu dönemde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.KALAN 2 İÇ SAHA MAÇINI KAZANIRSA TABLO DEĞİŞECEKTrabzonspor, 2015-16 sezonunda da iç saha maçları dikkate alındığında 27 puanla başarısız bir performans ortaya koymuştu. Söz konusu sezonun bitimine 3 hafta kala evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puan toplayabilen bordo mavililer, bu sezon kalan haftalarda evinde oynayacağı Medipol Başakşehir ve Bursaspor maçlarını kazanamazsa, 2016-17 sezonu tarihinin en kötü iç saha performansı olacak.TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISIBu arada Trabzonspor’da kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolarla taraftarlara kalan maçlar için destek çağrısında bulunuldu. İç sahada bu sezon 2 maç daha oynanacak olan bordo mavililer, yayınlanan videolarda ‘Sen de orada ol, hayde maça’ vurgusunu yapıdı.YENİ SEZON FORMALARI HAZIRLANIYORTrabzonspor yönetimi, gelecek sezonun formalarını sezon öncesine yetiştirmek istiyor. Bu konuda hazırlıkların devam ettiği ve yeni sezonda formaların önceki dönemlere göre daha kaliteli olacağı kaydedildi. Bordo mavili yönetimin kulübün 50’nci yılına tekabül eden 2017-18 sezonu öncesi formaların erkenden satışı sunulmasını planlandığı ifade edildi.

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