Trabzonspor’da duraklama dönemi

SPOR Toto Süper Lig’in ikinci yarısına iyi başlayan ve üst üste 4 maç kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçen Trabzonspor, son iki haftada aldığı beraberliklerle duraklama dönemine girdi.

Ligin ilk yarısını 18 puanla 13’üncü sırada tamamlayan ancak ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte 6’ncı sıraya kadar yükselerek Avrupa Kupaları’na katılma noktasında iddialı konuma gelen Trabzonspor, son iki maçında aldığı beraberliklerle önemli kayıplar yaşadı. Bordo mavililer, 5’inci sıradaki Antalyaspor’un da puan alamadığı haftada Atiker Konyaspor ile berabere kalarak ilk 5 yolunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

İkinci yarıda oynadığı ilk 4 maçı kazanarak bu sezon en uzun galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, son iki haftada önce Aytemiz Alanyaspor, ardından da Atiker Konyaspor ile berabere kaldı. Aldığı 2 beraberlikle galibiyet serisini noktalayan bordo mavililer, yenilmezlik serisini ise 6 maça çıkardı. Trabzonspor, ligde son olarak 16’ncı hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe’ye 3-0’lık skorla mağlup olmuştu.

RODALLEGA SUSKUNLUĞU BOZDU

Trabzonspor’da forvet oyuncularının gol suskunluğunu Hugo Rodallega bozdu. Bordo mavililerin devre arasında Akhisar Belediyespor’dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzonspor forması ile ilk 11’de başladığı 2’nci maçında golle buluştu. Atiker Konyaspor mücadelesinin 54’üncü dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Rodallega, bordo mavili forma ile ilk golünü kaydetti, forvet oyuncularının 1297 dakikalık gol suskunluğuna da noktayı koydu. Trabzonspor’da forvet oyuncuları arasında son olarak Dame N’Doye ligin 8’inci haftasında oynanan Galatasaray maçında 1 gol kaydetmişti.

YEREL GAZETELERDEN 'TESELLİ' YORUMU

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un ilk 5 için önemli bir fırsat kaçırdığına dikkat çekti, 1 puan için ‘teselli’ yorumunda bulundu. Karadeniz Gazetesi, ''Sevduğunu alamaysan alduğunu sevecesun!", "3 puan hedefiyle Konya’ya giden Trabzonspor, 1 puanla teselli buldu" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Biz zirveyi istemezuk!", "Trabzonspor, Antalyaspor’un da yenildiği haftada Konya’da iki puan bıraktı, dördüncülük yolunda yara aldı" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Trabzon tekledi", "İkinci yarıdaki müthiş serisine Alanya maçında son veren bordo mavililer, Konyaspor ile berabere kaldı" başlıklarını kullandı. İlkhaber Gazetesi, "Duraklama dönemi", "Bordo mavililer Aytemiz Alanyaspor’un ardından Atiker Konyaspor ile de berabere kalarak üst üste aldığı 4 galibiyetten sonra duraklama dönemine girdi" ifadelerine yer verdi. Ekspres Gazetesi, "Onur’un farkı", "Fırsat teptik, Konya’da puanı kaptanla kurtardık" yorumunu yaptı. Sonnokta Gazetesi, "Bizim Onur’umuz var", "5 mutlak golü önleyen kaptan, Konya’dan 1 puanı tek başına aldı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.



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