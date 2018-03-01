Trabzonspor’da bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

TRABZON, ()



TRABZONSPOR’da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu tarafından bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kulübün kurucuları, Trabzon’da ikamet eden eski başkanlar, asbaşkanlar ve kurul başkanların katılımıyla bilgilendirme, değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıkmada, toplantıda; değerlendirme, bilgi ve fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bir sonraki toplantının Trabzon dışında ikamet eden eski başkanlar, asbaşkanlar ve yöneticilerle birlikte yapılması planlandığı da ifade edildi.

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