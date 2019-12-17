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Trabzonspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanşında perşembe günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına ve taraftara...
SPOR 17.12.2019, 14:21
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanşında perşembe günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanda tyenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanda tyenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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