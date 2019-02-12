Trabzonspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.00’da başlayan antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İdmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira ile Novak katılmadı. Tedavisi devam eden Uğurcan ise bugün takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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