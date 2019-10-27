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Trabzonspor’da Abdulkadir ile Mikel, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı
Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden...
SPOR 27.10.2019, 13:47
Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban’ın yanı sıra sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayıp, bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel, ağrılarının sürmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Bordo-mavililer, bugün saat 14.45’te İstanbul’a hareket edip, ardından da Medipol Başakşehir maçı için kampa girecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban’ın yanı sıra sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayıp, bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel, ağrılarının sürmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Bordo-mavililer, bugün saat 14.45’te İstanbul’a hareket edip, ardından da Medipol Başakşehir maçı için kampa girecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
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