Trabzonspor’da 3 haftada 3 farklı kadro

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in ilk 3 haftasında 25 kişilik takım kadrosunda 18 futbolcusuna forma verdi, bütün maçlara farklı 11’ler ile çıktı.Ligin ilk haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasına Esteban, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Olcay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda ve Burak 11’i ile başlayan Ersun Yanal, 2'nci haftada Fenerbahçe karşısında Onur ve Bero tercihleri ile ilk haftadan farklı olarak 11’de 2 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, 3’üncü haftada forvet hattında sakatlığı nedeniyle Burak Yılmaz'ın yerine Rodallega’ya şans tanırken, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de başlayan Bero’nun yerine ise yeniden Bongonda’ya görev verdi.18 İSİM ŞANS BULDUYanal, İlk 3 maçın tamamına farklı 11’ler ile çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal, bu maçlarda 25 kişilik oyuncu kadrosundan 18 isime forma şansı tanıdı. Sakatlığı bulunan Fabian Castillo’nun yanı sıra Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet Çörekçi ile genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun ve Batuhan Artarslan ilk 3 haftada forma şansı bulamayan oyuncular oldu.4 İSİM TÜM MAÇLARDA 90 DAKİKA SÜRE ALDITrabzonspor’da Emmanuel Mas, Jan Durica, Joao Pereira ve Olcay Şahan geride kalan 3 haftada 270 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimleri oldu. Bordo-mavili takımda ilk 3 haftada Juraj Kucka 268, Uğur Demirok 254, Yusuf Yazıcı 242, Okay Yokuşlu 235, Onur Recep Kıvrak 180, Matus Bero 158, Theo Bongonda 129, Burak Yılmaz 110, Hugo Rodallega 92, Esteban Alvarado 90, Dame N’Doye 88, Ogenyi Onazi 28, Yusuf Erdoğan 22 ve Abdülkadir Ömür ise 3 dakika süreyle sahada kaldı.EN SKORERLER BURAK, KUCKA VE OLCAYLigin ilk 3 haftasında 6 gol kaydeden bordo mavililerde skora en çok katkı sağlayan isimler ise Burak Yılmaz, Juraj Kucka ve Olcay Şahan oldu. Burak, 2 maçta attığı 3 golle takımın en golcü ismi oldu. Juraj Kucka 3 maçta 1 gol ve 1 asist, Olcay Şahan ise 3 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı. Ayrıca Rodallega 1 gol, Yusuf Yazıcı ile Mas ise 1’er asist ile skora katkı sağladı.30 AĞUSTOS MESAJITrabzonspor Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da bir kutlama mesajı yayınladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, şöyle denildi:“Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyoruz. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zaferin 95’inci yıldönümünde, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."

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