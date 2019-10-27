Trabzonspor zirve için sahaya çıkıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-



Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Trabzonspor, lider Alanyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak istiyor.

Ligde oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir’le karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürmeyi, hem de lider Alanyaspor ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi’nin sakatlıkları devam ediyor. Tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak’ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sakatlıkları nedeniyle Krasnodar maçında forma giyemeyen Mikel ile Sturridge’nin ise kadroda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadıkları Krasnodar maçının 11’inden farklı olarak Başakşehir karşısında 4 değişikliğe giderek savunmada Fernandes ile Campi’nin yerine Hüseyin ile Hosseini’ye, orta sahada Abdulkadir Parmak’ın yerine Mikel’e, hücum hattında ise Yusuf’un yerine Sturridge’ye forma vermesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İLE 23’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir’in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

MUHTEMEL 11’İ

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi (Abdulkadir Parmak belirsiz)

CEZALI: Yok