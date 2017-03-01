Trabzonspor Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesini uzattı

TRABZONSPOR Kulübü, genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesinin 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250 bin lira garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor’da bu sezon A takım ile 11 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



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