Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Trabzonspor yurda döndü

Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirdiği 2'nci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, yurda dönüş yaptı. Yerel saatle 00.15'te Viyana'dan THY'ye ait özel uçak ile havalanan Trabzonspor kafilesi, 03.00 sıralarında...

Trabzonspor yurda döndü

Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirdiği 2'nci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, yurda dönüş yaptı.
Yerel saatle 00.15'te Viyana'dan THY'ye ait özel uçak ile havalanan Trabzonspor kafilesi, 03.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. 2 Temmuz'da yurt dışı hazırlık kampına Macaristan'da başlayan ve Slovakya kampıyla yurt dışı hazırlık etabını tamamlayan bordo mavililer, 28 gün sonra yurda döndü. 
Tam kadro Trabzon'a gelen Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Trabzonspor havalimanı geliş
-Detaylar

HABER-KAMERA: TOLGA SAĞLAM / TRABZON ()

31.07.2017 - Haber Kodu : 170731008

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314